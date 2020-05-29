ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 29 травня 4 регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До послаблення карантину не готові чотири області - МОЗ
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ukrinform.ua/
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.
Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.
Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.
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