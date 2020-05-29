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До послаблення карантину не готові чотири області - МОЗ

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Станом на 29 травня 4 регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
До послаблення карантину не готові чотири області - МОЗ ukrinform.ua/

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ.

Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.

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29 05 2020 11:40
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