До послаблення карантину не готові чотири області - МОЗ Таблиця

Станом на 29 травня 4 регіони України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

ukrinform.ua/

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Укрінформ. Згідно з даними, поки не готові до послаблення карантину Донецька, Львівська, Рівненська та Чернівецька області. Неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію