В Україні зафіксовано 22 811 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 429 нових випадків

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 957 випадків; Волинська область — 863 випадки; Дніпропетровська область — 930 випадків; Донецька область — 158 випадків; Житомирська область — 694 випадки; Закарпатська область — 1147 випадків; Запорізька область — 431 випадок; Івано-Франківська область — 1360 випадків; Кіровоградська область — 503 випадки; м. Київ — 2849 випадків; Київська область — 1535 випадків; Львівська область — 1563 випадки; Луганська область — 46 випадків; Миколаївська область — 284 випадки; Одеська область — 878 випадків; Полтавська область — 268 випадків; Рівненська область — 1628 випадків; Сумська область — 167 випадків; Тернопільська область — 1145 випадків; Харківська область — 1011 випадків; Херсонська область — 177 випадків; Хмельницька область — 407 випадків; Чернівецька область — 3259 випадків; Черкаська область — 401 випадок; Чернігівська область — 150 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19. Нагадаємо. що за прогнозними сценаріями, в Україні відбуватиметься повільне згасання епідемії коронавірусу COVID-19, але існують ризики другої хвилі епідемії при форсованому збільшенні соціальної активності населення.

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