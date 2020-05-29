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В Україні зафіксовано 22 811 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 429 нових випадків
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 травня в Україні 22811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужало.
В Україні зафіксовано 22 811 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 957 випадків;

Волинська область — 863 випадки;

Дніпропетровська область — 930 випадків; 

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 694 випадки;

Закарпатська область — 1147 випадків;

Запорізька область — 431 випадок;

Івано-Франківська область — 1360 випадків;

Кіровоградська область — 503 випадки;

м. Київ — 2849 випадків;

Київська область — 1535 випадків;

Львівська область — 1563 випадки; 

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 284 випадки;

Одеська область — 878 випадків;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1628 випадків;

Сумська область — 167 випадків;

Тернопільська область — 1145 випадків;

Харківська область — 1011 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 407 випадків;

Чернівецька область — 3259 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 травня 2020 року до Центру надійшло 1011 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 57006 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо. що за прогнозними сценаріями, в Україні відбуватиметься повільне згасання епідемії коронавірусу COVID-19, але існують ризики другої хвилі епідемії при форсованому збільшенні соціальної активності населення.

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29 05 2020 11:00
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