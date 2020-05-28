Українські науковці сказали, чого чекати від коронавірусу найближчими тижнями

"Динаміка поширення епідемії в Україні розвивається за сценарієм із невиразним піком і повільним згасанням внаслідок вчасного впровадження карантину, що підтверджує статистичне порівняння з даними сусідніх країн"

За прогнозними сценаріями, в Україні відбуватиметься повільне згасання епідемії коронавірусу COVID-19, але існують ризики другої хвилі епідемії при форсованому збільшенні соціальної активності населення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в оприлюдненому прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні, підготовленому робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, на базі Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

"Динаміка поширення епідемії в Україні розвивається за сценарієм із невиразним піком і повільним згасанням внаслідок вчасного впровадження карантину, що підтверджує статистичне порівняння з даними сусідніх країн. Прогноз на наступні тижні передбачає повільне згасання епідемії, але існують ризики другої хвилі епідемії при форсованому збільшенні соціальної активності населення", - йдеться у висновках робочої групи.

Прогноз був оприлюднений на пресконференції "Прогнозування поширення коронавірусу в Україні методами математичного моделювання: результати робочої групи НАН України" за участю віцепрезидента НАН України Анатолія Загороднього, академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України Сергія Комісаренка, директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Анатолія Морозова, координатора робочої групи з математичного моделювання поширення коронавірусу в Україні Ігоря Бровченка.

Під час заходу здійснено огляд проведеної обробки статистичних даних розвитку епідемії в Україні у порівнянні з іншими країнами, висвітлено результати попереднього прогнозування динаміки епідемії та представлено нові прогнози з урахуванням сценаріїв виходу з карантину.

Як зазначалося під час пресконференції, це вже п`ятий прогноз, зроблений робочою групою. У новому прогнозі було здійснено аналіз останніх статистичних даних розвитку епідемії в Україні та кількох європейських країнах та проведено порівняльний аналіз результатів попередніх прогнозів.

Останні три тижні епідемія в Україні перебуває у фазі плато з помітними коливаннями з тижневим періодом. Абсолютний максимум захворювання на коронавірус, за різними методиками, відбувався 24 квітня - 2 травня та 2-8 травня.

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Дослідження показало підвищення соціальної активності населення з кінця квітня в цілому по Україні. Водночас, дослідження показало меншу контактність населення Києва в період карантину у порівнянні з середньою по обласних містах України.

Дані щодо швидкості розповсюдження епідемії демонструють зниження. Для м. Києва період подвоєння захворюваності на момент дослідження становив близько 20 днів, для Івано-Франківської області – 21 день, для Чернівецької та Тернопільської – близько 17-18 днів, для Дніпропетровської – 11 днів, для Київської – 15 днів, для Львівської – 12 днів.

Графік кількості нових випадків за день демонструє, що в м. Києві продовжується незначне зниження кількості нових випадків, Івано-Франківська, Київська, Дніпропетровська та Тернопільська області мають впевнене зниження, у Львівській області крива зростає протягом останнього тижня, а найбільш уражена Чернівецька область ще перебуває на стадії плато.

На поточний момент триває вихід із фази плато, який сповільнюється через поступове збільшення соціальної активності населення. Чернівецька область стадію плато наразі не пройшла.

Наразі, кількість тих, хто одужав, стабільно зростає.

Очікується, що кількість нових випадків поступово зменшуватиметься до медіанного значення 380 випадків на початок червня – за умови, що не буде різких спалахів, пов’язаних із виявленням нових осередків інфекції або збільшенням соціальної активності населення.

Прогноз розглядає також сценарій розвитку захворюваності у випадку суттєвого посилення соціальної активності населення з 20 травня. При форсованому виході з карантину прогнозуються утворення нової хвилі підвищення інфікованих в Україні.

Водночас, при дотриманні належних заходів безпеки додаткові соціальні контакти можуть не призвести до передачі інфекції.

За прогнозом, при збереженні поточного рівня контактності, в Україні буде нараховуватися 29 тисяч інфікованих, 950 - померлих, 17 тисяч - тих, хто одужав, 12 тисяч - активних інфікованих.

Згідно з прогнозом, станом на 25 червня щодня буде фіксуватися близько 200 інфікованих, близько 8 - померлих, близько 300 тих, хто одужав.

При цьому, за регіонами така динаміка суттєво відрізнятиметься. Найбільш благополучна ситуація може бути в Полтавській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській областях. Найменш благополучна - в м.Києві та Київській, Чернівецькій, Рівненській та Львівській областях.

Найбільше смертельних випадків може статися в Чернівецькій області та м.Києві. А також - в Івано-Франківській, Київській та Львівській областях. Найменше - в Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я визначила новий епіцентр коронавірусу. За даними організації, наразі найбільше потерпає від пандемії Південна та Північна Америка.