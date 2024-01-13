Президент Франції покладає надії на уряд, який тепер має відчутний правий ухил

Макрон несподівано призначив колишнього міністра освіти та одного з найпопулярніших політиків Франції Габріеля Атталя прем’єр-міністром країни, намагаючись освіжити своє виснажене президентство.

Президент Франції Еммануель Макрон залучив до свого уряду ключових фігур, близьких до колишнього правого президента Ніколя Саркозі, так він намагається обмежити можливі успіхи ультраправих на європейських виборах.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я не хочу менеджерів, я хочу революціонерів", — сказав Макрон на першому засіданні нового уряду під керівництвом 34-річного Габріеля Атталя, наймолодшого прем’єр-міністра Франції. Президент закликав до "швидких результатів".

Вісім із команди з 14 ключових міністрів мають досвід роботи в партії Саркозі, Les Républicains, включаючи і призначену міністром культури Рашиду Даті, яка обіймала посаду міністра юстиції у Саркозі з 2007 по 2009 рік. Катрін Вотрен, теж колись прихильна до Саркозі, яка працювала в уряді 20 років тому під керівництвом правого Жака Ширака, отримала велике міністерство, яке опікується питаннями охорони здоров’я, праці та солідарності. Ще двоє правих політиків, які раніше працювали в уряді Саркозі, Жеральд Дарманен - у міністерстві внутрішніх справ та Бруно Ле Мер - у міністерстві фінансів, зберегли свої посади.

Як раніше повідомлялось, у вівторок, 9 січня, Макрон несподівано призначив колишнього міністра освіти та одного з найпопулярніших політиків Франції Габріеля Атталя прем’єр-міністром країни, намагаючись освіжити своє виснажене президентство. Аналітики назвали такі дії президента Франції високоризикованою авантюрою, спрямованою на блокування ультраправих напередодні виборів до Європарламенту.

Макрон перебував під тиском на початку своєї каденції, оскільки ультраправий Народний фронт випереджає центристів в опитуваннях напередодні виборів до ЄС у червні, а також після двох жорстоких торішніх протистоянь щодо імміграції та пенсій.