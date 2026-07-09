Президент Польщі: історичні питання між Варшавою та Києвом залишаються невирішеними

При цьому він назвав переговори конструктивними.

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що провів близько години на переговорах із Зеленським під час саміту НАТО. За його словами, сторони не змогли розв'язати історичні суперечки, однак сама зустріч була конструктивною.

Про це пише Onet.

"Сусіди повинні підтримувати канали діалогу. Незмінним залишається те, що росія залишається головною загрозою для Польщі та України. Історичні питання не вирішені. Для мене прославляння УПА не є питанням для обговорення. Враховуючи, що це питання таке важливе для поляків, сподіваймося на розуміння того, що прапор Бандери обмежує європейські амбіції України", – заявив польський президент.

Попри це, Навроцький назвав зустріч продуктивною та зазначив, що сторони обговорювали формат майбутньої співпраці. "Вона несе нам смерть, страждання та зло", – сказав він про символіку УПА, додавши, що вважає це питання перешкодою на шляху вступу України до ЄС. "Нерозв'язні питання не повинні закривати двері до діалогу з питань, які нас об'єднують", – підсумував Навроцький.

Нагадаємо, загострення польсько-українських відносин розпочалося після того, як Зеленський присвоїв підрозділу ССО найменування "імені Героїв УПА". Варшава закликала переглянути це рішення, але Київ відмовився. Після цього в Польщі розпочали процедуру позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Напередодні голова Офісу президента Кирило Буданов попередив про можливі ескалаційні кроки Польщі напередодні річниці Волинської трагедії 11 липня.