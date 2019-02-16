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Президент Румунії закликав до більшої присутності НАТО у Чорноморському регіоні

Із таким закликом він виступив у суботу в рамках Мюнхенської безпекової конференції
Президент Румунії Клаус Йоганніс закликав до більшої присутності НАТО у Чорноморському регіоні.
Президент Румунії закликав до більшої присутності НАТО у Чорноморському регіоні Фото: з відкритих джерел

Йоганніс наголосив: посилена пристуність Альянсу необхідна з огляду на останні події на Чорному морі. "Чорноморський регіон і ситуація з безпекою у ньому є великим викликом, як ми побачили недавно. Тому ми потребуємо там більшої присутності НАТО", - заявив Йоганніс, повідомляє "Європейська правда".

Ситуацію у регіоні Йоганніс описав не як стабільну та безпечну, а "постійно змінну", яка вимагає реагування. 

Президент Румунії, яка зараз головує у Євросоюзі, наголосив, що і ЄС і Північноатлантичний Альянс продовжать реагувати на російську загрозу. 

"Ми не можемо ігнорувати викликів на східному фланзі. У той час, як ЄС імплементує рішення щодо санкцій і продовжить це робити, НАТО посилюватиме свій східний фланг", - запевнив Йоганніс.

Разом з тим закликав до поглиблення співпраці між європейськими партнерами у сфері безпеки та сфокусуватись у пошуку консенсусів у межах НАТО.

Додамо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що попри проблеми, які створює Росія для всього світу, її ізоляція не є припустимою.

Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. Однак ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.

Також, президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні, що заплановані на 31 березня 2019 року.

 
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16 02 2019 16:48
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