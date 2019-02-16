Президент Румунії закликав до більшої присутності НАТО у Чорноморському регіоні
Йоганніс наголосив: посилена пристуність Альянсу необхідна з огляду на останні події на Чорному морі. "Чорноморський регіон і ситуація з безпекою у ньому є великим викликом, як ми побачили недавно. Тому ми потребуємо там більшої присутності НАТО", - заявив Йоганніс, повідомляє "Європейська правда".
Ситуацію у регіоні Йоганніс описав не як стабільну та безпечну, а "постійно змінну", яка вимагає реагування.
Президент Румунії, яка зараз головує у Євросоюзі, наголосив, що і ЄС і Північноатлантичний Альянс продовжать реагувати на російську загрозу.
"Ми не можемо ігнорувати викликів на східному фланзі. У той час, як ЄС імплементує рішення щодо санкцій і продовжить це робити, НАТО посилюватиме свій східний фланг", - запевнив Йоганніс.
Разом з тим закликав до поглиблення співпраці між європейськими партнерами у сфері безпеки та сфокусуватись у пошуку консенсусів у межах НАТО.
Додамо, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що попри проблеми, які створює Росія для всього світу, її ізоляція не є припустимою.
Ангела Меркель констатує, що ситуація на Донбасі далека від врегулювання. Однак ФРН підтримує санкції щодо Росії і Мінські угоди.
Також, президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили питання запобігання російському втручанню у президентські вибори в Україні, що заплановані на 31 березня 2019 року.
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