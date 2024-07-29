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Пріцкер йде з посади cпецпредставника США з відбудови України

29 липня 2024, 18:48
Пріцкер йде з посади cпецпредставника США з відбудови України
x.com/USAmbKyiv
Вшосте за неповний рік роботи спеціальна представниця США приїхала до столиці.

Сьогодні, 29 липня, під час свого візиту спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, що у вересні завершує виконання повноважень на цій посаді.

Про це передає Європейська правда.

Пріцкер назвала своє рішення початковим терміном своїх повноважень, але визнала, що не працюватиме над його продовженням. 

"Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії та цій роботі", - заявила вона. 

Пріцкер запевнила, що і після її звільнення адміністрація США продовжить працювати над питанням відбудови України.

"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", - резюмувала спецспредставниця.

Пріцкер додала, що за неповний рік з моменту призначення це була її шоста поїздка до України.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 липня, до Києва прибула спецпредставниця США Пріцкер.

 

звільненняПенні Пріцкерcпецпредставниця США

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