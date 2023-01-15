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Про стан енергосистеми після ракетної атаки рф розповіли в "Укренерго": Дефіцит збільшився

15 січня 2023, 13:52
Про стан енергосистеми після ракетної атаки рф розповіли в
Фото: novostimira.net
Після чергової масованої ракетної атаки Росії дефіцит електроенергії збільшився, тому й терміни відключень світла для населення можуть стати тривалішими
Енергетична інфраструктура України відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах, повідомляє "Укренерго"
 
"Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей", - сказано у повідомленні.
 
З огляду на це, обмеження діють протягом всієї доби. При цьому "Укренерго" попереджає, що при їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення.
 
Таким чином, терміни відключень для споживачів можуть збільшитись.
 
Нагадаємо, 14 січня в результаті російської атаки по України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, загарбники вдарили по двох ТЕС. Одна з них припинила виробництво електроенергії.
 
У ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів"
електроенергіяУкренерговідключеня світла

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