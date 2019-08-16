Прокурори пояснили, чому Гримчака звинувачують у шахрайстві, а не хабарництві

Слідство вважає, що підозрюваний "вів конспірологічні дії" - сам не отримував гроші, а доручив це "помічнику"

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку інкримінують шахрайство, а не хабарництво, бо він не планував зловживати службовим становищем.

Зазначається, що заступник міністра не мав на меті зловживати своїм становищем, а лише "вчиняв обманні дії, щоб заволодіти чужими коштами", повідомляє "Громадське".

Так, за даними слідства, Гримчак обіцяв вплинути на Верховний суд та Міністерство культури за винагороду, але не планував цього робити.

Також слідство вважає, що підозрюваний "вів конспірологічні дії" - сам не отримував гроші, а доручив це "помічнику" Ігорю Овдієнку.

Нагадаємо, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня.

Громадський діяч Назар Приходько повідомив, що Гримчака затримало НАБУ на хабарі в розмірі 500 тис. доларів. Пізніше він уточнив, що хабар брав не особисто заступник міністра, а його помічник, якого теж затримали.

Генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив затримання свого колишнього помічника. За його словами, Гримчака затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн доларів. Негласні слідчо-розшукові дії свідчать, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для прийняття замовних рішень.

У МінТот заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі відомства немає посади "помічник заступника міністра".

Пізніше НАБУ показало схему, за яку затримали Гримчака.

У МінТОТ заявили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректними, оскільки в штатному розкладі міністерства немає посади "помічник заступника міністра".

Мінкультури теж відхрестилося від ситуації із затриманням Гримчака.