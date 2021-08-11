ЗДОРОВ'Я НОВИНИМіністерство охорони здоров’я затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, котрі мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Протипоказання до COVID-вакцинації: МОЗ затвердило форму довідки
Фото: moz.gov.ua
Про це повідомляється на сайті МОЗ.
"Відповідну форму № 028-1/о «Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року", - йдеться у повідомленні.
У міністерстві наголосили, що форма № 028-1/о заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунізації (НТГЕІ) та “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”, затвердженого наказом МОЗ.
Також у міністерстві нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як, наприклад, важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.
У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань.
Як повідомлялося, раніше МОЗ оприлюднив роз'яснення щодо абсолютних постійних та тимчасових протипоказань до вакцинації проти COVID-19.
В Україні з 8 листопада нещеплених працівників, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19, відстороняють від роботи. Відповідно до наказу МОЗ, обов’язковим щепленням проти COVID-19 наразі підлягають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів та закладів освіти.
Читайте також: Вакцинуватися не готові 43% українцівЧитайте також: Глава МОЗ назвав єдине абсолютне протипоказання до COVID-вакцинації
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08 11 2021 17:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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