Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Прозорро" та "Прозорро.Продажі" стануть акціонерними товариствами

Держпідприємства "Прозорро" та "Прозорро.Продажі" розпочнуть процес перетворення на акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.
"Прозорро" та "Прозорро.Продажі" стануть акціонерними товариствами Prozorro

Про це повідомляє заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді та пресслужба Прозорро.Продажі, пише "Економічна правда".

Відповідний наказ Мінекономіки щодо корпоратизації ДП набирає чинності 1 березня 2021 року.

"Тепер із двох успішних стартапів вони переходять на нову сходинку свого розвитку та можуть стати інструментами державно-приватного партнерства", - прокоментувала Панаіотіді.

Раніше платформи належали до сфери управління Мінекономіки. Контроль за виконанням наказу покладено на Світлану Панаіотіді.

Довідка: "Прозорро.Продажі" - система для продажу державного та комунального майна на електронних аукціонах. "Прозорро" - система для проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт і послуг державними установами. 

Читайте також: "Прозорро" запустило систему электронного документооборота

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 02 2021 16:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.