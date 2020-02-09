Прибуток НБУ зріс у 12,5 разів через девальвацію гривні

Сума консолідованого прибутку Національного банку за 6 місяців цього року становила майже 80 млрд грн. Це у 12,5 разів більше прибутку у 6,4 млрд грн, що був отриманий за аналогічний період попереднього року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає РБК - Україна.

"Найбільший вплив на суму прибутку спричинили результати переоцінки фінансових інструментів на понад 76 млрд грн та процентні доходи у розмірі понад 15 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НБУ звертають увагу, що консолідований прибуток - це не прибуток до перерахування у державний бюджет. Зобов’язання з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до державного бюджету 2021 року буде сформоване за підсумками всього 2020 року та оприлюднене навесні 2021 року.

У НБУ повідомили, що за підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 13%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними станом на 31 грудня 2019 року, та становить 1 198,9 млрд грн.

"Зміна обсягу активів - це результат насамперед зростання міжнародних резервів на 12,6% в доларовому еквіваленті за перше півріччя 2020 року, а також їхньої переоцінки у гривневому еквіваленті у зв’язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют за цей період", - наголосили в НБУ.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.