Притула подарував Маску книгу з історії України

Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців!, - зазначив волонтер

Волонтер Сергій Притула заявив, що відправив книгу з історії України авторства Романа Піняжки американському підприємцю Ілону Маску, який нещодавно висунув скандально відомі "мирні пропозиції" щодо України.

Про це Притула написав у Тwitter

"Книга з історії України Романа Піняжка вже на шляху до вас, Ілоне Маску. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців! Решту зібраних $63 100 буде витрачено на рації Motorola R7 для ЗСУ", - зазначив він.

На початку жовтня Притула оголосив збір на підручник з історії України для Маска. В результаті вдалося зібрати суму у 2,3 млн гривень.

Волонтер зазначив, що на ці кошти буде куплено підручник і партію рацій Motorola R7 для ЗСУ.

У відповідь Президент України Володимир Зеленський у Тwitter організував своє опитування щодо того, "який Маск подобається більше": той, що підтримує Україну чи той, що за росію.

Пізніше Маск написав, що досі дуже сильно підтримує Україну, але "переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".