НОВИНИСподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців!, - зазначив волонтерПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Притула подарував Маску книгу з історії України
Фото: Сергій Притула
Волонтер Сергій Притула заявив, що відправив книгу з історії України авторства Романа Піняжки американському підприємцю Ілону Маску, який нещодавно висунув скандально відомі "мирні пропозиції" щодо України.
Про це Притула написав у Тwitter.
"Книга з історії України Романа Піняжка вже на шляху до вас, Ілоне Маску. Сподіваюся, це допоможе вам зрозуміти, чому здатися російській імперії зла не є варіантом для українців! Решту зібраних $63 100 буде витрачено на рації Motorola R7 для ЗСУ", - зазначив він.
На початку жовтня Притула оголосив збір на підручник з історії України для Маска. В результаті вдалося зібрати суму у 2,3 млн гривень.
Волонтер зазначив, що на ці кошти буде куплено підручник і партію рацій Motorola R7 для ЗСУ.
Нагадаємо, на початку місяця Ілон Маск висловив думку, що результатом ескалації конфлікту між росією і Україною може стати ядерна війна, і запропонував на своїй сторінці у Тwitter опитування, в якому склав власну формулу завершення війни. Мільярдер запропонував залишити Крим росії, а в анексованих регіонах повторити "референдуми" під наглядом ООН.
У відповідь Президент України Володимир Зеленський у Тwitter організував своє опитування щодо того, "який Маск подобається більше": той, що підтримує Україну чи той, що за росію.
Пізніше Маск написав, що досі дуже сильно підтримує Україну, але "переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".
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12 10 2022 16:23 МЕДІА
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