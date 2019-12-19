"ПриватБанк" працюватиме у звичному режимі незважаючи на будь-яке рішення суду про націоналізацію

Там зазначають, що за результатами розгляджу апеляції на рішення Окружного адміністративного суду, яким націоналізацію визнали незаконною, очікують на "справедливу ухвалу суду"

У "ПриватБанку" повідомили, що установа буде працювати у звичному режимі та продовжуватиме обслуговувати своїх клієнтів у режимі 24/7 за будь-якого рішення апеляційного суду про законність націоналізації банку.

Про це повідомили у прес-службі ПриватБанку, повідомляє "Громадське".

"Але яким би не було рішення суду, наші клієнти повинні знати, що "ПриватБанк" працює у своєму звичайному режимі 24/7", - повідомили у банку.

Там зазначають, що за результатами розгляджу апеляції на рішення Окружного адміністративного суду, яким націоналізацію визнали незаконною, очікують на "справедливу ухвалу суду".

"Сьогодні вся увага в Україні та світі знову прикута до "ПриватБанку". Сьогодні апеляційний суд розглядає питання про законність націоналізації банку.Ми очікуємо справедливого застосування принципу верховенства права, що захистить інтереси народу", - додали у ПриватБанку.

Крім цього, банк ініціював нове судове провадження проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк підозрює у виведенні 5,5 мільярда доларів вкладників банку перед націоналізацією. В Ізраїлі "ПриватБанк" вимагатиме стягнути з Коломойського та Боголюбова 600 мільйонів доларів.

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