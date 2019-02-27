НОВИНИ"ПриватБанк" закриває свій безкоштовний сервіс iPay, який дозволяв малому і середньому бізнесу приймати оплату через смартфони і планшети.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"ПриватБанк" закриває сервіс iPay для безконтактної оплати через низький попит
Як альтернативу у "ПриватБанку"пропонують miniPOS
Фото: ain.ua
Цей сервіс давав можливість підприємцям не купувати і встановлювати міні-термінали. Для оплати послуг чи товарів достатньо було просканувати карту камерою гаджетів. Сервіс перестане працювати 28 червня цього року, повідомляє AIN.
За даними компанії, сервісом за останній час користувалось дуже мало підприємців. Запустили iPay у 2013 році.
Як альтернативу у "ПриватБанку" пропонують miniPOS – міні-термінал, які також пов’язані зі смартфонами, але також приймають оплату картками.
Також, Україна посіла четверте місце в світі за кількістю безконтактних платежів з використанням мобільних телефонів, браслетів, смарт-годин.
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27 02 2019 11:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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