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Псевдореферендуми не можуть бути вільними - G7

Країни Великої сімки не визнають псевдореферендуми росії на окупованих територіях України, у відповідь буде запроваджено нові санкції.
Псевдореферендуми не можуть бути вільними - G7 Фото: kh.vgorode.ua

Про це у четвер, 22 вересня, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку.

"Міністри закордонних справ G7 і верховний представник (ЄС) рішуче засудили заяву росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем росії. Будь-які референдуми, що проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації не можуть бути вільними чи справедливими", - йдеться у заяві.

У G7 акцентують, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН. Міністри закликали всі держави засуджувати будь-які референдуми та не визнавати їхні результати.

"G7 також продовжить подальші цілеспрямовані санкції і віддана стійкому економічному та політичному тиску на росію", - запевнила Бербок.

Також у Великій сімці висловили жаль з приводу умисних ескалаційних кроків рф, таких як часткова мобілізація резервістів та безвідповідальна ядерна риторика.

"росія має негайно припинити свою агресію, вивести свої війська та військову техніку з України та поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначила Бербок.

Раніше повідомлялось, що представник МЗС Китаю Ван Веньбін прокоментував так звані "референдуми" на окупованих територіях України. 

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22 09 2022 17:52
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