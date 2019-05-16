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ПЦУ оприлюднила рішення УПЦ КП про саморозпуск з підписом Філарета

Київський патріархат перестав існувати і повністю увійшов у ПЦУ
Православна церква України оприлюднила постанову Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск.
ПЦУ оприлюднила рішення УПЦ КП про саморозпуск з підписом Філарета Фото: Shutterstock

Документ підписано патріархом Філаретом, чотирма митрополитами, серед яких нинішній предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), і також іншими ієрархами УПЦ КП, повідомляє LB.ua.

 

 

Помісний собор відбувся в Теплій Софії перед Об'єднавчим собором УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. Проект було затверджено одностайно.

Перший пункт рішення Собору свідчить, що дія релігійного об'єднання УПЦ КП припиняється шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України.

Статут про управління УПЦ КП і діяльність усіх статутних органів церкви було припинено.

"Таким чином, уранці 15 грудня 2018 року після рішення власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України", - йдеться на сайті ПЦУ.

Нагадаємо, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній відкидає наявність розколу в Православній церкві України.

 

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16 05 2019 17:59
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