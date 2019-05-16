ПЦУ оприлюднила рішення УПЦ КП про саморозпуск з підписом Філарета

Київський патріархат перестав існувати і повністю увійшов у ПЦУ

Православна церква України оприлюднила постанову Помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск.

Документ підписано патріархом Філаретом, чотирма митрополитами, серед яких нинішній предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), і також іншими ієрархами УПЦ КП, повідомляє LB.ua.

Помісний собор відбувся в Теплій Софії перед Об'єднавчим собором УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. Проект було затверджено одностайно.

Перший пункт рішення Собору свідчить, що дія релігійного об'єднання УПЦ КП припиняється шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України.

Статут про управління УПЦ КП і діяльність усіх статутних органів церкви було припинено.

"Таким чином, уранці 15 грудня 2018 року після рішення власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України", - йдеться на сайті ПЦУ.

Нагадаємо, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній відкидає наявність розколу в Православній церкві України.