ПЦУ оприлюднила рішення УПЦ КП про саморозпуск з підписом Філарета
Документ підписано патріархом Філаретом, чотирма митрополитами, серед яких нинішній предстоятель ПЦУ Епіфаній (Думенко), і також іншими ієрархами УПЦ КП, повідомляє LB.ua.
Помісний собор відбувся в Теплій Софії перед Об'єднавчим собором УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. Проект було затверджено одностайно.
Перший пункт рішення Собору свідчить, що дія релігійного об'єднання УПЦ КП припиняється шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України.
Статут про управління УПЦ КП і діяльність усіх статутних органів церкви було припинено.
"Таким чином, уранці 15 грудня 2018 року після рішення власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України", - йдеться на сайті ПЦУ.
Нагадаємо, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній відкидає наявність розколу в Православній церкві України.
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