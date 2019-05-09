Путін: Обмін ув'язненими між Росією й Україною буде масштабним
"Досить складно було ухвалювати рішення щодо конкретних людей, але підходимо до фіналу. Обмін затриманими між Росією і Україною буде масштабним, це хороший крок до нормалізації відносин", - заявив Володимир Путін на економічному форумі у Владивостоці, інформує "Новая газета".
Нагадаємо, що у четвер, 5 вересня, Апеляційний суд Києва звільнив Володимира Цемаха, який був причетний до знищення малайзійського авіалайнера в небі над Донбасом у липні 2014 року.
На звільненні фігуранта справи про катастрофу малайзійського "Боїнга" наполягала Росія.
За інформацією журналістів та міжнародної дослідницької групи Bellingcat затримка з обміном полонених була пов'язана з бажанням Росії забрати Володимира Цемаха.
В ніч на п'ятницю колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною і РФ. Про це також написав в своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він заявив, що літак зі звільненими українцями в 5 ранку повинен прилетіти в Київ.
Згодом новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив повідомлення працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною і РФ вже почався. Після цього більшість ЗМІ почали повідомляти про те, що полонені українці почали повертатися на батьківщину.
Згодом, СБУ заявила, що обмін полоненими між Україною і Росією 30 серпня, не відбудеться.
Вранці в п'ятницю Офіс президента, а також Служба безпеки спростували ці повідомлення і заявили, що переговори з Росією про обмін полоненими тривають.
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