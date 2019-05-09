Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Путін: Обмін ув'язненими між Росією й Україною буде масштабним

"Це хороший крок до нормалізації відносин"
Президент Росії Володимир Путін оголосив, що обмін ув'язненими між РФ й Україною буде масштабним.
Путін: Обмін ув Фото: inforesist.org

"Досить складно було ухвалювати рішення щодо конкретних людей, але підходимо до фіналу. Обмін затриманими між Росією і Україною буде масштабним, це хороший крок до нормалізації відносин", - заявив Володимир Путін на економічному форумі у Владивостоці, інформує "Новая газета".

Нагадаємо, що у четвер, 5 вересня, Апеляційний суд Києва звільнив Володимира Цемаха, який був причетний до знищення малайзійського авіалайнера в небі над Донбасом у липні 2014 року. 

На звільненні фігуранта справи про катастрофу малайзійського "Боїнга" наполягала Росія.

За інформацією журналістів та міжнародної дослідницької групи Bellingcat затримка з обміном полонених була пов'язана з бажанням Росії забрати Володимира Цемаха.

В ніч на п'ятницю колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною і РФ. Про це також написав в своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він заявив, що літак зі звільненими українцями в 5 ранку повинен прилетіти в Київ.

Згодом новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив повідомлення працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною і РФ вже почався. Після цього більшість ЗМІ почали повідомляти про те, що полонені українці почали повертатися на батьківщину.

Згодом, СБУ заявила, що обмін полоненими між Україною і Росією 30 серпня, не відбудеться.

Вранці в п'ятницю Офіс президента, а також Служба безпеки спростували ці повідомлення і заявили, що переговори з Росією про обмін полоненими тривають.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2019 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.