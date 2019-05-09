Путін: Обмін ув'язненими між Росією й Україною буде масштабним

Президент Росії Володимир Путін оголосив, що обмін ув'язненими між РФ й Україною буде масштабним.

"Досить складно було ухвалювати рішення щодо конкретних людей, але підходимо до фіналу. Обмін затриманими між Росією і Україною буде масштабним, це хороший крок до нормалізації відносин", - заявив Володимир Путін на економічному форумі у Владивостоці, інформує "Новая газета".

Нагадаємо, що у четвер, 5 вересня, Апеляційний суд Києва звільнив Володимира Цемаха, який був причетний до знищення малайзійського авіалайнера в небі над Донбасом у липні 2014 року.

На звільненні фігуранта справи про катастрофу малайзійського "Боїнга" наполягала Росія.

За інформацією журналістів та міжнародної дослідницької групи Bellingcat затримка з обміном полонених була пов'язана з бажанням Росії забрати Володимира Цемаха.

В ніч на п'ятницю колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який отримав громадянство України, повідомив, що 30 серпня може відбутися обмін полоненими між Україною і РФ. Про це також написав в своєму телеграм-каналі головний редактор "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов. Він заявив, що літак зі звільненими українцями в 5 ранку повинен прилетіти в Київ.

Згодом новий генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив повідомлення працівниці Верховної Ради Анни Ісламової, в якому вона написала, що обмін полоненими між Україною і РФ вже почався. Після цього більшість ЗМІ почали повідомляти про те, що полонені українці почали повертатися на батьківщину.

Згодом, СБУ заявила, що обмін полоненими між Україною і Росією 30 серпня, не відбудеться.

Вранці в п'ятницю Офіс президента, а також Служба безпеки спростували ці повідомлення і заявили, що переговори з Росією про обмін полоненими тривають.