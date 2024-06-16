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путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW

16 червня 2024, 09:49
путін своїми заявами напередодні Саміту миру хотів підірвати підтримку України Заходом – ISW
Президент рф володимир путін своїми заявами про начебто "готовність росії до переговорів" фактично на умовах капітуляції України намагався заплутати мету саміту і підірвати підтримку України Заходом.

Про це пише Інститут вивчення війни в своєму звіті. 

"Інформаційні заяви путіна 14 червня про нібито готовність росії до переговорів на умовах, рівнозначних капітуляції України, заплутали мету ініційованого Україною Глобального саміту миру у Швейцарії, який розпочався 15 червня", - вважають аналітики. 

Вони додають, що путін спеціально виклав свої вимоги щодо "мирних" переговорів в Україні за день до початку Глобального мирного саміту, щоб: підірвати підтримку Заходом законних вимог України до росії і відвернути увагу від завдання досягнення міжнародного консенсусу щодо того, як забезпечити, щоб незаконна агресивна війна росії не призвела до несправедливої перемоги рф. 

В ISW зазначають, що двозначні заяви путіна про його нібито "готовність до переговорів" переорієнтували міжнародний дискурс на те, що путін, який насправді не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у своїй загарбницькій війні в Україні: не був запрошений на конференцію, і що відсутність путіна на саміті є якимось внутрішнім парадоксом, адже це не так. Кілька західних посадовців визнали, що росія намагалася зірвати мету саміту і зосередити розмови на відсутності росії. 

Так, віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що "мирна" пропозиція путіна від 14 червня була не закликом до переговорів, а закликом "до капітуляції". 

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що росія має бути залучена до мирного процесу на "певному етапі", хоча і визнав, що путін не зацікавлений у переговорах на цей час і, ймовірно, 14 червня оприлюднив "гівняну мирну пропозицію". 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що "мир в Україні не може бути досягнутий без залучення росії". 

Але він зазначив, що росія відкинула всі колективні заклики до миру. 

Заступник представника США зі спеціальних політичних питань в Організації Об'єднаних Націй  Роберт Вуд заявив під час засідання Ради Безпеки ООН 14 червня, що рішення росії скликати РБ ООН за день до саміту є спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від саміту і відвернути світ від війни росії в Україні. 

В той же час речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував "неконструктивну" реакцію Заходу на ультиматуми путіна від 14 червня і заявив, що кремль сподівається, що хтось проведе "більш конструктивний" мирний саміт пізніше. Речниця МЗС рф Марія Захарова сказала, що Захід повинен обговорити ультиматуми путіна від 14 червня, якщо він хоче миру в Україні й "врятувати світ", а голова Держдуми рф В'ячеслав Володін заявив, що мирний саміт не має сенсу після ультиматумів путіна, і підтвердив постійні російські наративи, спрямовані на дискредитацію президента України Володимира Зеленського як легітимного президента України та учасника переговорного процесу. 

В звіті написано, що ISW продовжує оцінювати та спостерігати, як російські офіційні особи зазвичай імітують зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб впливати на прийняття рішень на Заході та в рамках своїх зусиль, спрямованих на отримання від Заходу превентивних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

 
ISWсаміт миру

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