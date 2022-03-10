путін визнав проблеми з мобілізацією - розвідка Британії
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.
Зазначається, що путін 29 вересня звернувся до ради нацбезпеки щодо мобілізації, про яку він оголосив 21 вересня. Він сказав, що в ході мобілізаційної кампанії виникає багато питань, "і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".
"Надзвичайно швидке визнання путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, про яке заявили путіну і міністерству оборони", - наголосили у британській розвідці.
Повідомляється, що оскільки призвані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації
Додати коментар
- ФОТО Xiaomi представила новий смартфон
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман
- Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер