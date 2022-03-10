путін визнав проблеми з мобілізацією - розвідка Британії

Глава кремля путін дуже швидко визнав проблеми із "частковою" мобілізацією в рф. В армію беруть не тих, кого планували, та розміщують у наметових таборах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

Зазначається, що путін 29 вересня звернувся до ради нацбезпеки щодо мобілізації, про яку він оголосив 21 вересня. Він сказав, що в ході мобілізаційної кампанії виникає багато питань, "і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

"Надзвичайно швидке визнання путіним проблем наголошує на дисфункції мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, про яке заявили путіну і міністерству оборони", - наголосили у британській розвідці.

Повідомляється, що оскільки призвані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що путін не зупиниться на першій хвилі мобілізації