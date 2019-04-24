Питання про звільнення Коболєва знято з порядку денного Кабміну

Кабінет Міністрів зняв з порядку денного питання про звільнення голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформують "Українські Новини".

"Сьогодні, оскільки вони виконали поставлені урядом вимоги, питання про звільнення Коболєва знято з порядку денного", - сказав прем'єр.

Він також додав, що "Нафтогаз" повинен забезпечити збільшення видобутку і транзит газу і надавати якісні послуги.

Раніше Гройсман говорив, що ініціює відставку Коболєва, якщо ціна на природний газ для населення не знизиться з 1 травня.

Нагадаємо, Коболєва було призначено головою "Нафтогазу" в березні 2014 року, і термін його п'ятирічного контракту закінчувався 22 березня. Наглядова рада хотіла продовжити з ним контракт на три роки з нинішнім окладом 2,08 млн гривень на місяць. Однак Гройсман ще в січні заявив, що уряд не буде продовжувати контракт з правлінням НАК у разі збереження нинішніх зарплат, і 6 березня прем'єр анонсував відкритий конкурс на цю посаду.

11 березня наглядова рада зробила нову пропозицію з однорічним контрактом Коболєва, яку Кабмін задовольнив.

НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

Також, у команді новообраного президента Володимира Зеленського звернулися до НАК "Нафтогаз" із закликом знайти можливості для зниження цін на газ для населення з 1 травня.