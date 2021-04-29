Рада направила на доопрацювання закон про створення бази ДНК в Україні
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.
Документ підтримали за основу лише 222 парламентарії. За направлення його на доопрацювання проголосували 249 нардепів.
Однак у таку базу ДНК не будуть вносити дані всіх українців підряд. ДНК будуть брати лише в осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності.
Також забір передбачений і в осіб, які засуджені і відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту/непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.
Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, це дозволить швидко знайти його по базі і вирахувати злочинця за короткий термін.
Документ пропонує встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, що добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців. При цьому їхня інформація буде не в базі Міністерства внутрішніх справ, а в особистій картці кожного. Очікується, що це допоможе ідентифікації загиблих або зниклих безвісти.
Читайте також: Радіація, яку отримали ліквідатори аварії ЧАЕС, не викликала мутації у ДНК їхніх дітей
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом