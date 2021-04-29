Рада направила на доопрацювання закон про створення бази ДНК в Україні

В Україні не змогли запровадити державну реєстрацію геномної інформації людини. Народні депутати відправили на повторне перше читання законопроект №4265.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на трансляцію засідання Верховної ради.

Документ підтримали за основу лише 222 парламентарії. За направлення його на доопрацювання проголосували 249 нардепів.

Однак у таку базу ДНК не будуть вносити дані всіх українців підряд. ДНК будуть брати лише в осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності.

Також забір передбачений і в осіб, які засуджені і відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту/непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, це дозволить швидко знайти його по базі і вирахувати злочинця за короткий термін.

Документ пропонує встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, що добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців. При цьому їхня інформація буде не в базі Міністерства внутрішніх справ, а в особистій картці кожного. Очікується, що це допоможе ідентифікації загиблих або зниклих безвісти.

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