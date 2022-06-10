НОВИНИВерховна Рада підтримала проект постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ
Фото: Економічна правда
Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
За інформацією нардепа, рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі.
При цьому голова Нацбанку не був присутнім на засіданні парламенту, тому його звільнили "у турборежимі" - виступали лише депутати.
Що передувало
У вівторок, 4 жовтня, Шевченко заявив про те, що він йде з посади голови Нацбанку за власним бажанням. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям.
Вже ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Шевченка.
При цьому пізніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові Нацбанку, що пішов у відставку, у справі про розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.
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06 10 2022 16:12 МЕДІА
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