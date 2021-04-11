Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада призначила нового міністра оборони: хто ним став?

На засідання прийшов особисто президент Володимир Зеленський
Верховна Рада 4 листопада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні парламентарі відправили у відставку його попередника, Андрія Тарана.
Рада призначила нового міністра оборони: хто ним став? Призначений міністром оборони України Олексій Резніков Фото: Резніков Олексій / Facebook

За це проголосували 273 народних депутати, повідомляє "Громадське".

На засідання прийшов особисто президент Володимир Зеленський. Серед своїх пріоритетів на посаді Резніков відзначив "забезпечення синергії дій". Мовляв, Міноборони, Генштаб і профільний комітет парламенту мають діяти "як складова єдиного організму".

"Міністерство оборони має тісно співпрацювати з Міністерством стратегічної промисловості. Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії, а не її утримання і проїдання", - зазначив Резніков.

Також він наголосив на важливості синергії з міжнародними партнерами. Резніков наголошує, що військова дипломатія у співпраці з українським МЗС буде одним із пріоритетів.

Що про нього відомо?

Олексій Резніков у 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. Франка за спеціальністю "Правознавство", отримавши диплом із відзнакою.

Протягом 1984-1986 років він проходив строкову військову службу в Парашутно-десантній службі ВПС СРСР. У 1994 році він отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Відтак був заступником голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Згодом працював адвокатом.

У політику прийшов у 2008 році - до 2014-го був депутатом Київської міської ради VI скликання. А потім потрапив і в VII скликання, ставши заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року Резніков був заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень. З вересня 2019 року був представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Відтак став віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А тепер - міністром оборони.

Читайте також: Рада розгляне звільнення 5 міністрів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2021 11:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.