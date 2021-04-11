Рада призначила нового міністра оборони: хто ним став?

Верховна Рада 4 листопада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні парламентарі відправили у відставку його попередника, Андрія Тарана.

За це проголосували 273 народних депутати, повідомляє "Громадське".

На засідання прийшов особисто президент Володимир Зеленський. Серед своїх пріоритетів на посаді Резніков відзначив "забезпечення синергії дій". Мовляв, Міноборони, Генштаб і профільний комітет парламенту мають діяти "як складова єдиного організму".

"Міністерство оборони має тісно співпрацювати з Міністерством стратегічної промисловості. Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії, а не її утримання і проїдання", - зазначив Резніков.

Також він наголосив на важливості синергії з міжнародними партнерами. Резніков наголошує, що військова дипломатія у співпраці з українським МЗС буде одним із пріоритетів.

Що про нього відомо?

Олексій Резніков у 1991 році закінчив Львівський державний університет ім. Франка за спеціальністю "Правознавство", отримавши диплом із відзнакою.

Протягом 1984-1986 років він проходив строкову військову службу в Парашутно-десантній службі ВПС СРСР. У 1994 році він отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Відтак був заступником голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Згодом працював адвокатом.

У політику прийшов у 2008 році - до 2014-го був депутатом Київської міської ради VI скликання. А потім потрапив і в VII скликання, ставши заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

З квітня 2016 року по вересень 2018 року Резніков був заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань провадження самоврядних повноважень. З вересня 2019 року був представником України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Відтак став віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А тепер - міністром оборони.

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