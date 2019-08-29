Рада призначила Загороднюка міністром оборони України

Верховна Рада призначила Андрія Загороднюка міністром оборони України.

За кандидатуру Загороднюка проголосували 314 народних депутатів, повідомляє "Громадське".

Відповідно до законодавства, кандидатуру очільника Міноборони вніс президент України Володимир Зеленський.

Андрій Загороднюк закінчив юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, британські Університет Ворвік та Бізнес-школу Саїда Оксфордського університету. Займався бізнесом у нафтопереробній, гірничодобувній та виробничій галузях. У 2005 році заснував компанію Discovery Drilling Equipment з виготовлення й обслуговування бурових установок.

З початком війни на Донбасі Загороднюк став волонтером Збройних сил України, постачав пічки-буржуйки та машини "швидкої допомоги".

Протягом 2015 - 2017 років очолював Офіс реформ Міністерства оборони України. 5 липня 2019 року президент Зеленський призначив Загороднюка своїм позаштатним радником, а 9 липня ввів його до складу Наглядової ради ДП Укроборонпром.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука, який до цього обіймав посаду заступника глави Офісу президента України.