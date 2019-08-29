Рада призначила Загороднюка міністром оборони України
За кандидатуру Загороднюка проголосували 314 народних депутатів, повідомляє "Громадське".
Відповідно до законодавства, кандидатуру очільника Міноборони вніс президент України Володимир Зеленський.
Андрій Загороднюк закінчив юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, британські Університет Ворвік та Бізнес-школу Саїда Оксфордського університету. Займався бізнесом у нафтопереробній, гірничодобувній та виробничій галузях. У 2005 році заснував компанію Discovery Drilling Equipment з виготовлення й обслуговування бурових установок.
З початком війни на Донбасі Загороднюк став волонтером Збройних сил України, постачав пічки-буржуйки та машини "швидкої допомоги".
Протягом 2015 - 2017 років очолював Офіс реформ Міністерства оборони України. 5 липня 2019 року президент Зеленський призначив Загороднюка своїм позаштатним радником, а 9 липня ввів його до складу Наглядової ради ДП Укроборонпром.
Нагадаємо, що Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука, який до цього обіймав посаду заступника глави Офісу президента України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн