Рада ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни

За відповідний законопроект з другого разу проголосували 237 нардепів (спочатку - 221 голос)

Верховна Рада ухвалила у першому читанні і в цілому законопроект про утворення Єдиного державного реєстру ветеранів війни № 9508.

Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Законопроект передбачає зміни до закону про статус ветеранів війни. Пропонується створити Єдиний державний реєстр ветеранів війни, відповідальним за нього визначили Міністерство у справах ветеранів.

Реєстр мають створити, щоб вести облік ветеранів, реалізовувати їхнє право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їхні потреби та координувати діяльність різних органів.

Інформацію у Реєстрі мають намір захищати як конфіденційну.

Уряду доручили визначити порядок створення, ведення, доступу до відомостей Реєстру та їх використання, порядок одержання інформації з інших реєстрів і інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення до Реєстру.

Нагадаємо, цей законопроект розробили у парламентському комітеті у справах ветеранів та осіб з інвалідністю та зареєстрували 28 січня поточного року на чолі із головою комітету, представником БПП Олександром Третьяковим.