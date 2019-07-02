Рада ухвалила закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни
Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна".
Законопроект передбачає зміни до закону про статус ветеранів війни. Пропонується створити Єдиний державний реєстр ветеранів війни, відповідальним за нього визначили Міністерство у справах ветеранів.
Реєстр мають створити, щоб вести облік ветеранів, реалізовувати їхнє право на пільги та соцгарантії, відслідковувати їхні потреби та координувати діяльність різних органів.
Інформацію у Реєстрі мають намір захищати як конфіденційну.
Уряду доручили визначити порядок створення, ведення, доступу до відомостей Реєстру та їх використання, порядок одержання інформації з інших реєстрів і інформаційних баз даних щодо фізичних осіб для внесення до Реєстру.
Нагадаємо, цей законопроект розробили у парламентському комітеті у справах ветеранів та осіб з інвалідністю та зареєстрували 28 січня поточного року на чолі із головою комітету, представником БПП Олександром Третьяковим.
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