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Рада ухвалила закон про ТСК, який регулює процедуру імпічменту

"Хтось каже, що ми не працюємо, але ми працюємо і працюємо ефективно"
Народні депутати ухвалили законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.
Рада ухвалила закон про ТСК, який регулює процедуру імпічменту Фото:pressident.gov.ua

За це віддали свої голоси 279 парламентарів із необхідних 226, повідомляє "Українська правда".

Депутати приступили до розгляду законопроекту у другому читанні 4 червня і менш, ніж за три дні вони розглянули понад 700 правок.

"Хтось каже, що ми не працюємо, але ми працюємо і працюємо ефективно", - сказав спікер Ради Андрій Парубій після успішного голосування.

У документі вказується, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор та спецслідчі.

Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Зазначається, що комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 травня вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", також 29 травня Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.

Читайте також: Рада не включила до порядку денного законопроекти Зеленського про імпічмент та щодо виборів у парламент 

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06 06 2019 11:16
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