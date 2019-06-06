Рада ухвалила закон про ТСК, який регулює процедуру імпічменту

"Хтось каже, що ми не працюємо, але ми працюємо і працюємо ефективно"

Народні депутати ухвалили законопроект № 1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачені положення щодо запровадження процедури імпічменту президента.

За це віддали свої голоси 279 парламентарів із необхідних 226, повідомляє "Українська правда".

Депутати приступили до розгляду законопроекту у другому читанні 4 червня і менш, ніж за три дні вони розглянули понад 700 правок.

"Хтось каже, що ми не працюємо, але ми працюємо і працюємо ефективно", - сказав спікер Ради Андрій Парубій після успішного голосування.

У документі вказується, що спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України - колегіальний тимчасовий орган парламенту, до якого входять нардепи, спецпрокурор та спецслідчі.

Завданням комісії, зокрема є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю народних депутатів від конституційного складу ВРУ поданні про ініціювання питання про усунення глави держави з поста в порядку імпічменту.

Зазначається, що комісія матиме доступ до будь-яких документів будь-яких посадових осіб, у тому числі, до таємних.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 травня вніс до ВР законопроект "щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців", також 29 травня Зеленський подав до ВР законопроект про імпічмент.

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