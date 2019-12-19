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Рада відтермінувала штрафи за "євробляхи" до 2020 року

"Мета законопроєкту - відстрочка вступу в силу посилених адміністративних санкцій за порушення митних правил, передбачених ст. 470 і 481 Митного кодексу України
За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ковальчука, який представляв документ у Раді, нардепи подали 16 правок до другого читання, з яких 11 були враховані.
Рада відтермінувала штрафи за "євробляхи" до 2020 року Фото: epravda.com.ua

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року, повідомляє "Економічна правда".

За законопроєкт №2288 з техніко-юридичними правками проголосували 285 народних депутатів.

За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Ковальчука, який представляв документ у Раді, нардепи подали 16 правок до другого читання, з яких 11 були враховані.

"Мета законопроєкту - відстрочка вступу в силу посилених адміністративних санкцій за порушення митних правил, передбачених ст. 470 і 481 Митного кодексу України", - сказав він.

Нагадаємо, що Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття

 
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19 12 2019 14:36
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