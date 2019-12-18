БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗазначається, що компанії домовились про злиття 50/50. Ради директорів Fiat Chrysler і Peugeot схвалили злиття ще у жовтні 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття
Капіталізація нової компанії становитиме 46 млрд доларів
Фото: Укрінформ
Компанії Fiat Chrysler і Peugeot підписали угоду про злиття, у рамках якої об'єднаються у четвертого за величиною автовиробника в світі, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що компанії домовились про злиття 50/50. Ради директорів Fiat Chrysler і Peugeot схвалили злиття ще у жовтні 2019 року.
Капіталізація нової компанії становитиме 46 млрд доларів.
Повідомляється, що об'єднану компанію очолить гендиректор PSA Group Карлос Таварес. Голова правління Fiat Chrysler Джон Елка обійматиме аналогічну посаду і в новій компанії.
Після злиття автовиробники планують спільно використовувати технології і розділити витрати на виробництво електрокарів та безпілотних авто.
Нагадаємо, що Peugeot і Fiat Chrysler ведуть переговори про злиття
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