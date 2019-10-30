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Peugeot і Fiat Chrysler ведуть переговори про злиття

Об'єднана компанія стане четвертим за величиною автовиробником
Французька автомобілебудівна компанія Groupe PSA (Peugeot S.A) та італійсько-американська корпорація Fiat Chrysler Automobiles N.V ведуть переговори про злиття.
Peugeot і Fiat Chrysler ведуть переговори про злиття Peugeot Onyx

Компанії оприлюднили короткі пресрелізи, в яких ідеться про те, що переговори націлені на створення однієї з найбільших у світі груп у галузі автомобілебудування, передає LB.ua.

Подробиці угоди не повідомляють.

За даними джерел The Wall Street Journal, компанії обговорюють злиття рівних у вигляді обміну акцій. Гендиректором об'єднаної компанії може стати гендиректор PSA Карлос Таварес, головою ради директорів - Джон Елкан, який займає аналогічну посаду в FCA.

Сукупна капіталізація FCA і PSA становить близько $46 млрд. Минулого року компанії спільно продали 8,7 млн автомобілів, що є четвертим показником у галузі. Більше продали тільки концерн Volkswagen і альянс Nissan-Renault-Mitsubishi (по 10,8 млн) і японська Toyota Motor (10,6 млн).

Інтерес двох компаній до злиття підкреслює загальну тенденцію до консолідації в автомобільній галузі, оскільки більшим компаніям простіше скорочувати витрати і вести розробки в таких перспективних, але витратних сферах, як електромобілі і самокеровані автомобілі.

Нагадаємо, що з 19 жовтня набули чинності зміни в правилах отримання водійських прав, які Кабінет Міністрів вніс у квітні цього року.

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30 10 2019 16:40
ТЕГИ: авто, Peugeot, fiat
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