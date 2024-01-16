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Рада ввела Е-реєстр військовозобов'язаних

16 січня 2024, 16:02
Рада ввела Е-реєстр військовозобов'язаних
Фото: Reuters
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про створення єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних і автоматичне отримання посвідчення учасника бойових дій.

Про це народний депутат Ярослав Железняк написав в Telegram-каналі.  

"Після довгих і складних дискусій і провалу багатьох правок законопроект #10062 щодо реєстрів для військового обліку прийнято в цілому.

 За - 249", - йдеться в дописі. 

За його словами, що кожна правка підтверджувалася майже мінімальною необхідною  кількістю голосів, а деякі з них провалили. При цьому правка №401 про зберігання даних у хмарі набрала необхідні голоси і її підтримали 228 нардепів.

Законопроєкт №10062 має систематизувати роботу державних реєстрів і забезпечити обмін даними між цими реєстрами.

Разом з тим, реєстр доповнять максимально повними даними про кожного захисника, буде розширено перелік інституцій, які мають доступ до реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, та налаштовано обмін цими даними так, щоб захисник міг подавати запити в електронній формі, а всі відповідальні посадові особи мали доступ до даних у реєстрі.

До держреєстрів не будуть вносити персональні дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які стосуються інформації про виїзд за межі України і повернення назад, відомостей про примусове виконання рішення щодо боржника та інших персональних даних, які дають змогу ідентифікувати особу.

Законопроєкт забороняє збір відомостей про членів сімей військовослужбовців без їх згоди і упорядковує процедуру автоматичного отримання військовослужбовцями статусу учасника бойових дій (УБД).

Законопроєкт набере чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті Голос України.

 
ВРУЕ-реєстрвійськовозобов'язані

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