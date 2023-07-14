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ПОЛІТИКА

Рада звернулася до президентки Грузії з проханням помилувати Саакашвілі

14 липня 2023, 14:19
Рада звернулася до президентки Грузії з проханням помилувати Саакашвілі
Фото: policy.info
Країни ЄС просять приєднатись до резолюції.

Верховна Рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав - членів ЄС із закликом здійснити гуманітарний акт та помилувати третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі.За відповідну постанову на засіданні 14 липня проголосували 285 народних депутатів.

Про це повідомив депутат Ярослав Железняк.

Парламент України:

  • закликає президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до Міхеіла Саакашвілі;
  • звертається до Зурабішвілі з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;
  • звертається до парламентів держав - членів Європейського Союзу з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії Саломе Зурабішвілі помилування Міхеіла Саакашвілі.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, широке висвітлення у вітчизняних та світових медіа інформації про умови утримання Саакашвілі, а також відповідні дипломатичні повідомлення спонукають Верховну раду України до невідкладного реагування на відомості про критичний стан здоров’я третього президента Грузії (2004-2013 рр.), громадянина України Міхеіла Саакашвілі

"З огляду на положення Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, проект звернення Верховної ради ґрунтується на загальноприйнятих міжнародно-правових стандартах у сфері гуманітарного права та подається з метою індивідуалізованого прояву акту гуманізму та милосердя стосовно громадянина України Міхеіла Саакашвілі", - йдеться в документі.

Грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще у жовтні 2021 року. Його звинуватили у "зловживанні владою та переслідуванні політичних опонентів", за що він отримав шість років в'язниці.

З того часу колишній президент Грузії вісім разів оголошував голодування. На цьому тлі його стан здоров'я значно погіршився. Нещодавно Саакашвілі був присутнім на судовому засіданні у онлайн-форматі. Там він показав, наскільки сильно схуд.

СаакашвіліГрузіяВерховна Рада

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