Власників пошкодженого майна звільнили від податку на нерухомість

Ініціатор документа, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк пояснила, що цим законопроектом у Податковому кодексі закріплюється норма про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, коли відбулося руйнування об’єкта.

Власників майна, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, буде звільнено від сплати податку на нерухомість.

"Це має підтверджуватися актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування", - додала співавторка ініціативи.

Шуляк також зазначила, що зараз податок на нерухоме майно обчислюється на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт, але в умовах війни не враховується той факт, що об’єкт повністю або частково став непридатним для використання з дати знищення або пошкодження.

"В той же час підготовка документів для внесення інформації про пошкодження об’єкта до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи до документів, що підтверджують право власності, для цілей перегляду податкових зобов’язань затягується на тривалий строк", - зазначила вона.

Шуляк також додала, що нарахування та сплата податку для знищеного чи пошкодженого майна припинятиметься незалежно від включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії та тимчасово окупованих територій, адже руйнувань внаслідок ракетних обстрілів зазнають об’єкти по всій території України.