Купрій запропонував ще одну дату для інавгурації президента

Позафракційний народний депутат, голова об'єднання "За Зеленського" Віталій Купрій зареєстрував у ВР ще один проект постанови про інавгурацію новообраного президента, запропонувавши призначити цю церемонію на 26 травня

Автор документа також висловив думку, що запропонована Зеленським дата інавгурації 19 травня є недоречною, оскільки збігається з Днем пам'яті жертв політичних репресій.

"Пропоную за погодженням з новообраним президентом України Зеленським В. О. провести урочисте засідання Верховної Ради України з приводу складення ним присяги українському народові 26 травня 2019 року о 10:00", - йдеться в пояснювальній записці до відповідного проекту постанови №10270-5 на сайті парламенту, інформує "Укрінформ".

Нагадаємо, що у Верховній Раді вже зареєстровано кілька проектів постанов щодо дати проведення інавгурації. Народні депутати пропонують, зокрема, призначити її на 19, 20 травня або 1 червня. При цьому Купрій виступав за призначення інавгурації на 20 травня.

Водночас Зеленський наполягає на даті 19 травня, і звернувся до ВР з вимогою призначити інавгурацію саме на цей день.

Разом з тим 19 травня є Днем пам'яті жертв політичних репресій, і тому деякі політики, історики, активісти наполягають, що це вкрай невдала дата для інавгурації новообраного глави держави.

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