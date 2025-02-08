Підріванний російський військовий, причетний до ракетного удару по Грозі, помер

3 січня його підірвали, проте трепанація черепа і хірургічні втручання йому не допомогли.

Загинув російський воєнний злочинець і командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади збройних сил рф капітан Константин Нагайко, який був причетний до загибелі 59 людей у селі Гроза Харківської області в жовтні 2023 року.

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На початку цього року Нагайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області рф, де проходив військову службу.

Трепанація черепа і хірургічні втручання йому не допомогли.

Капітан причетний до ударів балістичними ракетами по Україні, зокрема до вбивства 59 українців у селі Гроза.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по магазину-кафе у Грозі, коли там проходили поминки за українським військовослужбовцем.

Тоді загинули 59 людей: 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик. 15 сімей втратили двох або більше членів родини.

Пізніше стало відомо, що глава МЗС Чехії має намір викликати посла росії через удар по українському селу Гроза.

Нагадаємо, що 4 січня у росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза.