Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Підріванний російський військовий, причетний до ракетного удару по Грозі, помер

08 лютого 2025, 18:42
Підріванний російський військовий, причетний до ракетного удару по Грозі, помер
Фото: з відкритих джерел
3 січня його підірвали, проте трепанація черепа і хірургічні втручання йому не допомогли.

Загинув російський воєнний злочинець і командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади збройних сил рф капітан Константин Нагайко, який був причетний до загибелі 59 людей у селі Гроза Харківської області в жовтні 2023 року. 

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України. 

На початку цього року Нагайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області рф, де проходив військову службу. 

Трепанація черепа і хірургічні втручання йому не допомогли.

Капітан причетний до ударів балістичними ракетами по Україні, зокрема до вбивства 59 українців у селі Гроза.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по магазину-кафе у Грозі, коли там проходили поминки за українським військовослужбовцем. 

Тоді загинули 59 людей: 36 жінок, 22 чоловіків та восьмирічний хлопчик. 15 сімей втратили двох або більше членів родини.

Пізніше стало відомо, що глава МЗС Чехії має намір викликати посла росії через удар по українському селу Гроза.

Нагадаємо, що 4 січня у росії підірвано командира, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза.

 

Останні матеріали

Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Політика
Україна реорганізує Сухопутні війська. Виклики і можливості нової структури – Мік Раян
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 08:23
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Обережний оптимізм щодо створення корпусів ЗСУ. Що і як буде змінюватися – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 16:45
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Трамп і Келлог повинні уникати шляху до Ялти. Інакше – знов залізна завіса посеред Європи – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 12:20
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Політика
Трампу потрібен план щодо скарбів у надрах України. Україна продовжує відігравати центральну роль – War on the Rocks
Переклад iPress – 06 лютого 2025, 08:26
Аналогія з
Політика
Аналогія з "Окупованими". Для американських союзників світ перевертається з ніг на голову – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 15:46
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Cуспільство
Зимова кампанія росії пробуксовує. Найскладніше – на сході України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 лютого 2025, 12:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється