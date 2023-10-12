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ПОЛІТИКА

Глава МЗС Чехії має намір викликати посла росії через удар по українському селу Гроза

12 жовтня 2023, 14:39
Глава МЗС Чехії має намір викликати посла росії через удар по українському селу Гроза
Zelenskiy / Official
Востаннє Ліпавський викликав російського посла до себе в жовтні 2022 року через грубе порушення росією територіальної цілісності України – коли вона оголосила про протиправну анексію чотирьох українських областей.

Голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський має намір викликати російського посла Александра Змеєвського у зв’язку з ударом рф по кафе в селі Гроза на Харківщині, в результаті якого загинули вже не менш як 56 людей.

Про це чеське МЗС заявило в четвер агенції ČTK.

Зовнішньополітичне відомство Чехії підтвердило, що голова МЗС Ян Ліпавський "через свого заступника вирішив викликати російського посла через нещодавню жорстоку атаку на цивільних у селі Гроза".

Востаннє Ліпавський викликав російського посла до себе в жовтні 2022 року через грубе порушення росією територіальної цілісності України – коли вона оголосила про протиправну анексію чотирьох українських областей.

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару, попередньо, "Іскандером", по кафе в селі Гроза на Харківщині, де люди зібрались на поминки за полеглим українським військовим.

Через ракетний удар в селі Гроза Куп'янського району Харківської області загинули 59 людей. Поліція ідентифікувала усіх жертв.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням "Іскандеру" в селі Гроза. Всі жертви - місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі - цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - розповів голова МВС Ігорь Клименко.

За словами голови МВС, шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

"19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Одного із загиблих - 60-річного чоловіка - криміналісти встановили по 20 частинах тіла", - додав Клименко.

Чехіяатакарф тероризмпосол рфсело Гроза

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