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Разумков підписав закони для допомоги підприємцям під час дії карантинну

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав низку законів для допомоги підприємцям під час дії карантинних обмежень.
Разумков підписав закони для допомоги підприємцям під час дії карантинну Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, повідомляє "Економічна правда"

Зокрема йдеться про такі законопроекти:  №4429, №4430, №4431.

Так, застраховані працівники, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, отримають одноразову виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

У випадку скорочення тривалості робочого часу працівників підприємці зможуть отримати одноразову допомогу для виплати своїм співробітникам - до 8 тис. грн на одну особу.

Підприємці, які є юридичними особами, мають можливість отримати відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сума виплати дорівнює середній сумі сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. 

Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати єдиного податку на період з грудня 2020 року по травень 2021 року.

Також, закони забороняють стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину. І на час карантинних обмежень і три місяці після них продовжується дія дозвільних документів.

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05 12 2020 12:22
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