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Разумков хоче, аби нова Рада розпочалась у День Незалежності

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що говорити про прізвища кандидатів на керівні посади можна буде напередодні роботи Верховної Ради ІХ скликання
Також Разумков підтвердив наявність ідеї почати роботу нового парламенту в День Незалежності 24 серпня.
Разумков хоче, аби нова Рада розпочалась у День Незалежності Фото: zik.ua

На питання, коли можна буде говорити про прізвища на керівні посади, Разумков відповів: "Думаю, реально це буде напередодні початку роботи нової Верховної Ради. Але якісь прізвища почнуть з'являтися в ЗМІ раніше", йдеться в  "РБК-Україна".

"Така ідея є. Але, на жаль, ми поки що не можемо говорити, чи буде це кінець серпня, чи початок вересня. Ми не приховуємо, що хочемо почати процес якомога швидше. Щоб ми приступили до виконання своїх завдань. А для цього потрібно, щоб запустилася Верховна Рада", - розповів Разумков.

Нагадаємо, глава партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що посада віце-спікера у Верховній Раді нового скликання повинна дістатися опозиції. 

Додамо, за даними підрахунку голосів, який здійснюється в партії "Слуга народу", політсила може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.

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