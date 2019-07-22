Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Слуга народу" може отримати близько 255 місць у Верховній Раді

Від 125 до 127 мажоритарних місць і за списком 121-122 місця
За даними підрахунку голосів, який здійснюється в партії "Слуга народу", політсила може отримати 255 місць у Верховній Раді ІХ скликання.
"Слуга народу" може отримати близько 255 місць у Верховній Раді Фото: GETTY IMAGES

"Приблизно від 125 до 127 місць мажоритарних у нас і 121-122, здається, за списком", - повідомив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко на брифінгу, інформує "Укрінформ"

Він також представив схему моделювання представництва партій у Верховній Раді.

За даними паралельного підрахунку голосів, що здійснюється партією "Слуга народу", політсила може отримати близько 255 мандатів, "Опозиційна платформа "За життя" - 45 місць в парламенті, самовисуванці - 42, партія "Батьківщина" - 25, "Європейська солідарність" - 22, "Голос" - 18, "Опозиційний блок" - 5. Від партій "Об'єднання Самопоміч", "Свобода", "Єдиний центр", "Біла Церква разом", за розрахунками "Слуги народу" може потрапити по одному депутату.

Нагадаємо, що згідно з результатами 50,24% оброблених електронних протоколів, у Верховну Раду проходять: "Слуга народу" - 42,44% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) - 12,87%, "Європейська солідарність" - 8, 65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Глава ЦВК Тетяна Сліпачук офіційно оголосила позачергові парламентські вибори відбулися.

Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 07 2019 12:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.