"Слуга народу" може отримати близько 255 місць у Верховній Раді
"Приблизно від 125 до 127 місць мажоритарних у нас і 121-122, здається, за списком", - повідомив керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко на брифінгу, інформує "Укрінформ".
Він також представив схему моделювання представництва партій у Верховній Раді.
За даними паралельного підрахунку голосів, що здійснюється партією "Слуга народу", політсила може отримати близько 255 мандатів, "Опозиційна платформа "За життя" - 45 місць в парламенті, самовисуванці - 42, партія "Батьківщина" - 25, "Європейська солідарність" - 22, "Голос" - 18, "Опозиційний блок" - 5. Від партій "Об'єднання Самопоміч", "Свобода", "Єдиний центр", "Біла Церква разом", за розрахунками "Слуги народу" може потрапити по одному депутату.
Нагадаємо, що згідно з результатами 50,24% оброблених електронних протоколів, у Верховну Раду проходять: "Слуга народу" - 42,44% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" (ОТЗЖ) - 12,87%, "Європейська солідарність" - 8, 65%, ВО "Батьківщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.
Глава ЦВК Тетяна Сліпачук офіційно оголосила позачергові парламентські вибори відбулися.
Керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що ймовірно, політсилі і не доведеться об'єднуватися з іншими партіями.
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