Разумков розповів, якій опозиційній партії дістанеться посада віце-спікера

"Нехай вони між собою визначаться, яка вони опозиція"

Глава партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що посада віце-спікера у Верховній Раді нового скликання повинна дістатися опозиції.

Разумков сказав, що перед розподілом тих чи інших посад в керівництві нової Верховної Ради партії повинні спочатку конкретно визначитися зі своїм, в тому числі, опозиційним статусом, оскільки "у нас якось так в історії держави відбувається, що у нас кілька опозицій", інформує НВ.

"Нехай вони між собою визначаться, яка вони опозиція", - зазначив Разумков.

За його словами, віце-спікером Верховної Ради повинна бути людина, яка буде працювати, незалежно від перебування в опозиції, на інтереси України.

Нагадаємо, що глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков стверджує, що в політсилі не буде людей, які працюють на олігархів.