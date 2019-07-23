ПОЛІТИКА НОВИНИГлава партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що посада віце-спікера у Верховній Раді нового скликання повинна дістатися опозиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Разумков розповів, якій опозиційній партії дістанеться посада віце-спікера
"Нехай вони між собою визначаться, яка вони опозиція"
Фото:"Громадське"
Разумков сказав, що перед розподілом тих чи інших посад в керівництві нової Верховної Ради партії повинні спочатку конкретно визначитися зі своїм, в тому числі, опозиційним статусом, оскільки "у нас якось так в історії держави відбувається, що у нас кілька опозицій", інформує НВ.
"Нехай вони між собою визначаться, яка вони опозиція", - зазначив Разумков.
За його словами, віце-спікером Верховної Ради повинна бути людина, яка буде працювати, незалежно від перебування в опозиції, на інтереси України.
Нагадаємо, що глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков стверджує, що в політсилі не буде людей, які працюють на олігархів.
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