ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде проведено протягом найближчих 3 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Референдум щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям буде проведено протягом найближчих 3 років
Фото: syngenta.com
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, пише "Економічна правда".
"Зараз землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати виключно фізичні особи, які є громадянами України. Про те, чи зможуть її купувати іноземці, буде вирішено в ході референдуму, який відбудеться в найближчі 3 роки. Тому іноземні інвестори сьогодні зможуть лише як і раніше брати землю в довгострокову оренду", - повідомив Лещенко.
За його словами, поки йде боротьба за реформу ринку землі, інвестори дуже обережно дивляться в напрямку України. "Ми їх розуміємо, оскільки цей процес в нашій країні складний і болючий", - констатував міністр.
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09 01 2021 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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