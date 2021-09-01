Референдум щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям буде проведено протягом найближчих 3 років

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що референдум щодо продажу землі сільськогосподарського призначення іноземцям буде проведено протягом найближчих 3 років.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita, пише "Економічна правда".

"Зараз землі сільськогосподарського призначення зможуть купувати виключно фізичні особи, які є громадянами України. Про те, чи зможуть її купувати іноземці, буде вирішено в ході референдуму, який відбудеться в найближчі 3 роки. Тому іноземні інвестори сьогодні зможуть лише як і раніше брати землю в довгострокову оренду", - повідомив Лещенко.

За його словами, поки йде боротьба за реформу ринку землі, інвестори дуже обережно дивляться в напрямку України. "Ми їх розуміємо, оскільки цей процес в нашій країні складний і болючий", - констатував міністр.

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