"Референдуми" в Україні нелегальні - ОБСЄ

Псевдореферендуми, які росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, ОБСЄ вважає нелегальними, оскільки вони суперечать міжнародним стандартам.

Про це у Варшаві заявив директор Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) Маттео Мекаччі, повідомляє Укрінформ.

"БДІПЛ не спостерігає за цими "референдумами". Я чітко заявляю, що рішення про їх проведення суперечать міжнародним стандартам та принципам міжнародного гуманітарного права. Отже, вони нелегальні", - зазначив Мекаччі під час відкриття двотижневої конференції ОБСЄ щодо реалізації заходів з дотримання прав людини.

Раніше повідомлялось, що США ніколи не визнають анексію українських територій.