НОВИНИПсевдореферендуми, які росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, ОБСЄ вважає нелегальними, оскільки вони суперечать міжнародним стандартам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Референдуми" в Україні нелегальні - ОБСЄ
Фото: gettyimages.com
Про це у Варшаві заявив директор Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) Маттео Мекаччі, повідомляє Укрінформ.
"БДІПЛ не спостерігає за цими "референдумами". Я чітко заявляю, що рішення про їх проведення суперечать міжнародним стандартам та принципам міжнародного гуманітарного права. Отже, вони нелегальні", - зазначив Мекаччі під час відкриття двотижневої конференції ОБСЄ щодо реалізації заходів з дотримання прав людини.
Раніше повідомлялось, що США ніколи не визнають анексію українських територій.
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26 09 2022 18:15 МЕДІА
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