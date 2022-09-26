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"Референдуми" в Україні нелегальні - ОБСЄ

Псевдореферендуми, які росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, ОБСЄ вважає нелегальними, оскільки вони суперечать міжнародним стандартам.
"Референдуми" в Україні нелегальні - ОБСЄ Фото: gettyimages.com

Про це у Варшаві заявив директор Бюро демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) Маттео Мекаччі, повідомляє Укрінформ.

"БДІПЛ не спостерігає за цими "референдумами". Я чітко заявляю, що рішення про їх проведення суперечать міжнародним стандартам та принципам міжнародного гуманітарного права. Отже, вони нелегальні", - зазначив Мекаччі під час відкриття двотижневої конференції ОБСЄ щодо реалізації заходів з дотримання прав людини.

Раніше повідомлялось, що США ніколи не визнають анексію українських територій.

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26 09 2022 18:15
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