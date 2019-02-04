Револьвер, з якого застрелитися художник Ван Гог, продадуть на аукціоні

Пістолет, який художник позичив у власника готелю, де він зупинявся, раніше експонувався в музеї Ван Гога в Амстердамі

Зброю, з якої, як вважається, застрелився відомий голландський художник Вінсент Ван Гог, продадуть на аукціоні.

Револьвер як "найвідоміша зброя в історії мистецтва" має піти з молотка 19 червня, повідомляє "Радіо Свобода".

За даними представників аукціону, ціну 7-міліметрового револьвера Lefaucheux (Лефоше) оцінюють в орієнтовно 60 тисяч євро. Зброю в 1965 році виявив фермер на полі, де, як вважається, Ван Гог смертельно себе поранив у 1890 році.

Деякі дослідники стверджують, що смертельний постріл, можливо, зробили випадково двоє місцевих хлопчиків, що гралися зі зброєю в полі. Інші припускають, що Ван Гога вбили.

Пістолет, який художник позичив у власника готелю, де він зупинявся, раніше експонувався в музеї Ван Гога в Амстердамі. Перед смертю художник в 1888 році відрізав собі вухо, а потім запропонував його жінці в борделі на півдні Франції.

В останні дні життя Ван Гог написав деякі з найдорожчих своїх робіт, зокрема "Портрет доктора Гаше". Цю картину продали в 1990 році за рекордні 82,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, що у будинку в південній частині Лондона у Великій Британії, де близько року жив нідерландський художник Ваг Гог, знайшли його схованку.