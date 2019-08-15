Режисерами параду до дня Незалежності стали Алан Бадоєв і Олена Коляденко

У ході візьмуть участь військові, медики, вчителі, спортсмени, волонтери, дипломати і діти

На заводі "Антонов" у Києві провели першу репетицію "Ходи гідності" до Дня Незалежності 24 серпня. Режисує захід колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Алан Бадоєв разом з Оленою Коляденко.

"У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі", - йдеться у повідомленні Алана Бадоєва в Instagram.



Фото: ОПУ



Фото: ОПУ

Зеленський з Бадоєвим раніше були власниками кінокомпанії "Гауді Студіо". Пізніше Зеленського в списку власників змінив Борис Шефір.

Нагадаємо, що святкування Дня Незалежності України 24 серпня відбудеться у новому форматі, у плані заходів - ушанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.

Вранці 24 серпня відбудеться ушанування пам'яті героїв, загиблих за свободу та незалежність.

Церемонія стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, де буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

Участь у пам’ятному заході візьмуть президент Володимир Зеленський та його родина, а також рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО і діти.

У зв’язку з Днем незалежності в Україні буде три вихідних поспіль.