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Резніков виступив проти вручення повісток у якості покарання: "дурня повна"

"Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням", - наголосив міністр
Міністр оборони України Олексій Резіков виступив проти вручення повіток до армії у якості покарання.
Резніков виступив проти вручення повісток у якості покарання: "дурня повна" Фото: РБК-Україна

Про таке він сказав в інтерв'ю «ВВС Україна».

"Іноді це робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму - я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням", - наголосив міністр.

Резніков розповів, що попри достатню кількість військовослужбовців нині у кожного центру комплектації є свій план і доукомплектування відбувається у будь-якому разі.

"Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є", - пояснює очільник Міноборони.

І переконує, що повістка не означає те, що вас автоматично забирають в армію: "Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?"

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15 07 2022 16:48
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