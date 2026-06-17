москва вже готується відправити "рекламні зразки" до Нью-Делі.

Росія планує залучити індійські фінанси для видобутку корисних копалин в Сибіру, які ще не розроблені. При цьому пропагандисти рф не забувають дорікати Україні, що вона "продала свою землю американцям" в рамках подібної угоди.

кремль запропонував Індії доступ до одного з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів – Томтор у Якутії. Індійська державна гірничодобувна компанія IREL веде конфіденційні переговори з російським нафтовим гігантом "Роснефть". Сторони вже обговорюють передачу зразків руди з арктичного родовища. Матеріал спочатку оброблять у росії, потім його відправлять до Індії. Там фахівці проведуть глибокий аналіз мінерального складу і лише після цього Нью-Делі вирішить, чи варто вкладати мільярди у спільний проєкт.