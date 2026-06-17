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рф запропонувала Індії родовище рідкісноземельних елементів у Сибіру

17 червня 2026, 10:57
рф запропонувала Індії родовище рідкісноземельних елементів у Сибіру
Фото: з вільного доступу
москва вже готується відправити "рекламні зразки" до Нью-Делі.
Росія планує залучити індійські фінанси для видобутку корисних копалин в Сибіру, які ще не розроблені. При цьому пропагандисти рф не забувають дорікати Україні, що вона "продала свою землю американцям" в рамках подібної угоди.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
кремль запропонував Індії доступ до одного з найбільших у світі родовищ рідкісноземельних металів – Томтор у Якутії. Індійська державна гірничодобувна компанія IREL веде конфіденційні переговори з російським нафтовим гігантом "Роснефть". Сторони вже обговорюють передачу зразків руди з арктичного родовища. Матеріал спочатку оброблять у росії, потім його відправлять до Індії. Там фахівці проведуть глибокий аналіз мінерального складу і лише після цього Нью-Делі вирішить, чи варто вкладати мільярди у спільний проєкт.
 
В цілому, як зазначає агенція, Індія може зацікавитись проєктом, адже прагне позбутися залежності від Пекіна. Китай зараз домінує у цій галузі й контролює більшу частину світового видобутку та перероблювання. Для росії, обкладеної з усіх боків санкціями, цей крок також вигідний. москва намагається знайти нові шляхи розвитку ресурсних проєктів. Вона поглиблює зв’язки з ключовими торгівельними партнерами в Азії.
 
Контроль над Томтором перейшов до "Роснефти" минулого року. Уряд рф активізував зусилля у видобутку критичної сировини. Рідкісноземельні метали – це серце сучасної промисловості. Без них неможливо створити потужні постійні магніти.
 
Ці елементи критично необхідні для:
 
  • виробництва електромобілів;
  • технологій відновлюваної енергетики;
  • учасних оборонних систем та авіації.
 
Індія має величезні власні запаси – треті у світі. Проте країна досі не має технологій для створення магнітів, а це велика прогалина в економіці. IREL не обмежується лише росією. Компанія активно вивчає проєкти в інших регіонах: Аргентині, Австралії та Малаві. Також індійська сторона обговорює партнерство з японськими та південнокорейськими фірмами. росія, своєю чергою, пропонує не лише метали. Індійські державні компанії SAIL та NMDC розглядають можливість придбання російських вугільних активів.

 

ІндіяметалСибір

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