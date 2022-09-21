Рівень безробіття в Україні через війну становить понад 40%
Станом на середину вересня рівень безробіття в Україні через війну становить понад 40%.
Про це розповіла керівник експертно-аналітичного центру порталу GRC.UA Руслана Березовська.
"За даними Державної служби зайнятості безробіття в Україні становить понад 35%. За нашими даними рівень безробітних людей в Україні досяг понад 40%. Ми проводили дослідження наприкінці серпня та на початку вересня і з'ясували, що саме 40% українців втратили роботу через війну", - Розповіла Березовська.
За її словами, основними причинами, через які українці втратили роботу, є переїзд (11,3%), скорочення співробітників (10,9%) та закриття компаній (19%).
"На сьогодні 22% українців вказали, що мають роботу, але отримують неповну заробітну плату, тільки кожен п'ятий українець зараз працює та отримує зарплату в повному обсязі", - додала Березовська.
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