Тільки кожен п'ятий українець зараз працює та отримує зарплату в повному обсязі, 22% українців вказали, що мають роботу, але отримують неповну заробітну плату,

Станом на середину вересня рівень безробіття в Україні через війну становить понад 40%.

Про це розповіла керівник експертно-аналітичного центру порталу GRC.UA Руслана Березовська.

"За даними Державної служби зайнятості безробіття в Україні становить понад 35%. За нашими даними рівень безробітних людей в Україні досяг понад 40%. Ми проводили дослідження наприкінці серпня та на початку вересня і з'ясували, що саме 40% українців втратили роботу через війну", - Розповіла Березовська.

За її словами, основними причинами, через які українці втратили роботу, є переїзд (11,3%), скорочення співробітників (10,9%) та закриття компаній (19%).

"На сьогодні 22% українців вказали, що мають роботу, але отримують неповну заробітну плату, тільки кожен п'ятий українець зараз працює та отримує зарплату в повному обсязі", - додала Березовська.