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Рівень захворюваності на кір зменшується другий тиждень, - МОЗ

З початку спалаху - кір забрав уже 31 життя
Рівень захворюваності на кір в Україні зменшується вже другий тиждень. Загалом цього року померло вже десятеро людей, серед яких три дитини
Рівень захворюваності на кір зменшується другий тиждень, - МОЗ Фото: bukovyna.tv

За звітний тиждень на Хмельниччині внаслідок кору померло немовля 25 днів від народження. З початку спалаху - кір забрав уже 31 життя, повідомляє МОЗ України.

У період із 28 грудня 2018 р. до 1 березня 2019 р. на кір в Україні захворіло 26 544 людини - 11 797 дорослих і 14 747 дітей. Найвищі показники захворюваності - у Львівській (загалом 4 021 людина: 1 335 дорослих та 2 686 дітей), Вінницькій (2 339: 1 014 дорослих та 1 325 дітей), Рівненській (2 299: 808 дорослих та 1 491 дитина), Хмельницькій (2 007: 1 073 дорослі та 934 дитини) областях і м. Київ (2 310 людей: 1 293 дорослі та 1 017 дітей). 

Нагадаємо, що кількість людей, які захворіли на кір в Україні є найбільшою у світі за результатами 2018 року.

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05 03 2019 10:33
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