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Рівне накрила сильна злива - на затоплених вулицях "плавають" авто

"Рівненські рятувальники активно допомагають громадянам долати наслідки сильної зливи, що пройшла сьогодні в Рівному. На даний час витягнуто із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки ДСНС 43 автомобілі
У Рівному після зливи, що пройшла у п'ятницю, рятувальники за допомогою спецтехніки витягли з підтоплених вулиць 43 автомобілі.
Рівне накрила сильна злива - на затоплених вулицях "плавають" авто Фото: dsns.gov.ua

"Рівненські рятувальники активно допомагають громадянам долати наслідки сильної зливи, що пройшла сьогодні в Рівному. На даний час витягнуто із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки ДСНС 43 автомобілі", - йдеться у повідомленні  на сайті ДСНС.


Фото: dsns.gov.ua

Крім того, тривають роботи по відкачуванню води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники у першу допомагають і працюють у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музею та бібліотеці.

"Оперативно-диспетчерська служба ГУ ДСНС в Рівненській області в цілодобовому режимі моніторить ситуацію з підтопленнями і відповідає на телефонні дзвінки громадян", - додали у повідомленні.


Фото: dsns.gov.ua


Фото: dsns.gov.ua

Станом на 20:25 рятувальники відкачали воду з 38-ми приватних домоволодінь громадян та 17-ти адміністративних і громадських будівель.

До надання допомоги залучено 11 пожежних автоцистерн, 10 мотопомп та понад 50 рятувальників.

Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 травня в результаті сильного вітру та грози у п'яти областях України знеструмлено 69 населених пунктів.

 
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