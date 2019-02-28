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Роботу ТСК щодо нападу на Гандзюк та інших активістів продовжили до травня

У Раді сьогодні затвердили попередній звіт про роботу тимчасової слідчої комісії
Депутати Верховної Ради сьогодні продовжили роботу тимчасової слідчої комісії (ТСК) з вивчення відомостей про напади на активістів до 14 травня.
Роботу ТСК щодо нападу на Гандзюк та інших активістів продовжили до травня Фото: соцмережі

"За" проголосували 290 парламентаріїв. Також вони затвердили попередній звіт про роботу ТСК, в якому міститься низка рекомендацій, інформує DT.ua.

Під час розгляду звіту члени фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Батьківщини" звинувачували в причетності до нападу на Катерину Гандзюк представників обох політсил у керівництві Херсонщини.

Комісія відзвітувала про виконану роботу, про заслуханих правоохоронців і чиновників, про надіслані запити для отримання інформації щодо розслідування. У ТСК зазначили, що низку досудових розслідувань необхідно продовжувати контролювати.

Рада рекомендувала Генеральній прокуратурі відреагувати на озвучені у звіті факти та посилити нагляд за дотриманням законності в роботі поліції, своєчасно реагувати на порушення закону, залагодити питання щодо порушення прав сторін.

ТСК також рекомендує посилити гарантії незалежності судового експерта та належного забезпечення судово-експертної діяльності.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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28 02 2019 13:57
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