Роботу ТСК щодо нападу на Гандзюк та інших активістів продовжили до травня
"За" проголосували 290 парламентаріїв. Також вони затвердили попередній звіт про роботу ТСК, в якому міститься низка рекомендацій, інформує DT.ua.
Під час розгляду звіту члени фракцій "Блоку Петра Порошенка" і "Батьківщини" звинувачували в причетності до нападу на Катерину Гандзюк представників обох політсил у керівництві Херсонщини.
Комісія відзвітувала про виконану роботу, про заслуханих правоохоронців і чиновників, про надіслані запити для отримання інформації щодо розслідування. У ТСК зазначили, що низку досудових розслідувань необхідно продовжувати контролювати.
Рада рекомендувала Генеральній прокуратурі відреагувати на озвучені у звіті факти та посилити нагляд за дотриманням законності в роботі поліції, своєчасно реагувати на порушення закону, залагодити питання щодо порушення прав сторін.
ТСК також рекомендує посилити гарантії незалежності судового експерта та належного забезпечення судово-експертної діяльності.
Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
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